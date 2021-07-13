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А. Лукашенко: В Беларуси начали активную работу в отношении так называемых западных СМИ

13.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ. Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты

"Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", - уверен Александр Лукашенко.

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