Источник материала: БT

Событий вокруг происходит столько, и порой довольно абсурдных, что уследить за ними бывает довольно сложно, а тем более все держать в голове. Но мы напомним.

Очередной выпуск "Понятной политики" посвящен фейкам и провокациям лета: откровенная ложь Варшавы, двойные стандарты Литвы и Киева и просто больные фантазии европейских политиков. Только факты - выводы делать вам.

Запад ни при чем?

Начнем со свежего. Тему западных кукловодов отдельные активисты и фейсбучная братия упорно забалтывали и обвиняли в том числе БТ. Пугают, дескать, народ. На минувшей неделе появилась очередная порция убийственных доказательств - в той же Польше политические элиты нагло врут о невмешательстве в дела Беларуси. В сеть попала переписка чиновников из Варшавы, а там все как ладони: и должности, и основные задачи. Среди известных персон - премьер Моравецкий, глава его канцелярии и другие политики.











И все смешалось в доме польском. Стратегию давления на Беларусь обсуждают и вице-министр иностранных дел Яблонский, и замдиректора информационного центра правительства. Словом, далеко не последние люди в стране, которые еще за пару месяцев до выборов уверяли всех, что они к событиям в Беларуси отношения не имеют. Вашему вниманию очередной жирный польский фейк, который получил веское подтверждение.





















Польский бренд, правда, получается с сильным душком испорченной пропаганды. "Белсат" врет, постоянно штампует фейки, платит героям сюжетов за нужные интонации. Об этом мы еще расскажем сегодня. Ну а вранье польского правительства пусть останется на его совести. Как и поддержка беглых, и финансирование экстремистских Telegram-каналов.

Интервью Путиле и Ко Моравецкий все-таки дал и поблагодарил за работу. Добавил безумия чуть позже и Анджей Дуда - президент Польши. Он решил, что белорусы и поляки - часть Речи Посполитой. Более того, ряд слитых переписок польских политиков указывает на то, что у Варшавы был буквально поминутный план действий в отношении Минска. В понедельник, 22 августа, - открытое письмо движения "Солидарность", вторник - якобы гуманитарная помощь в Беларусь, среда - вышеупомянутый Моравецкий поддерживает белорусскую аппозицию и т.д.

Но премию Дарвина заслуженно получает литовский депутат - председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам. Его развели российские пранкеры Вован и Лексус. Парни звонили ему якобы от имени Леонида Волкова - правой руки Алексея Навального. Получилось такое признание, что нужно слушать целиком. Но мы дадим лишь пару моментов.

Литовец признался во всем - что он ставленник Берлина и США, что в Сенате работают кураторы мафии, что президент в Литве абсолютно ничего не решает, что цветная революция в Беларуси готовилась годами, никакой резкой вспышки не было и операция была запланирована, о чем мы не раз говорили в студии "Понятной политики".

Незадолго до этого те же пранкеры от имени Тихановской и ее помощника поговорили с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии. Оказалось, что NED более 20 лет поддерживает в Беларуси центры НКО. Представители фонда признались в активном вмешательстве во внутренние дела Беларуси, подготовке событий августа 2020 года и шпионаже. Рассказали, как спонсируют так называемых правозащитников и оппозиционную прессу.

"Объективные" СМИ

После этого станет понятнее поведение западных СМИ и политиков, которые в упор не хотят видеть невыгодную им точку зрения. Помните самолет Ryanair? Еще никто не начал расследование (нет ни одного факта, ни одного доказательства), а новый виток войны - информационной и санкционной - резво и синхронно стартовал сразу же.

Задержание редактора экстремистских Telegram-каналов Романа Протасевича вместе с подругой Софией Сапегой западные страны, в особенности Польша и Литва, восприняли как удар по правам человека и наступление на свободу слова. Страны ЕС начали резко запрещать полеты через Беларусь и готовить очередной пакет санкций.

Но постепенно стали появляться версии, что Протасевича слили абсолютно осознанно. Свои же. Это подтвердил и сам журналист в интервью ОНТ. Запад в ответ достанет "убийственный" аргумент - его же пытали. И даже когда Протасевич сам появится перед журналистами на брифинге МИДа, и когда у каждого будет возможность задать свой вопрос, и когда рухнет самый громкий фейк про сломанный Президентом нос, риторика Запада останется прежней.

У дипломатов и BBC случится истерика, и они просто уйдут из зала, мол, "не можем смотреть на пытки, ведь Протасевич находится здесь не по своей воле". Такое, похоже, не лечится. Окончательно убило тамошний лагерь прогулка журналиста с той самой Сапегой по набережной. Оказывается, режим настолько кровавый, что поместил задержанных под домашний арест. На минувшей неделе "пытки" Протасевича достигли апогея - он начал вести Twitter, где, по версии "Радио Свобода", "подозрительно жизнерадостно пишет".

В дополнение темы. Пока пакеты санкций множатся, Международная организация гражданской авиации расследование так и не провела. Более того, попросила продлить его аж до сентября. Причина просто фееричная: ИКАО не может перевести с русского документы, которые передала Беларусь. Есть ли желание объективно во всем разобраться и нужно ли кому-то в Европе это расследование? Выводы сделайте сами.

"Бродячий цирк" Латушко на белорусско-польской границе

Еще один герой месяца - Павел Латушко. Любитель автомобильных багажников засиделся в варшавской квартире за 3000 евро в месяц. Поляки попросили вести себя поактивнее, и родилась идея устраивать бродячее шапито на границе. Стачки возникали периодически и в разных локациях, пока откровенно не надоели тем, кто пересекает границу, например, дальнобойщикам. А с ними, как известно, лучше не шутить. Но даже закаленные дорогой водители от безумства и абсурда БЧБ-братии, похоже, немного опешили.

Сотрудники "Белсата" были, разумеется, тут как тут. Но антибелорусской солидарности и провокаций в который раз не получилось - даже просто общаться с корреспондентами водители отказались.

Не знаем, что получилось у "Белсата" в эфире - за токсичными проектами мы не следим. Но дальнобойщики говорили, что им стыдно за соотечественников. Видимо, это касается и Пал Палыча, и его активистов, и корреспондентов той же польской пропаганды.

Майданная "демократия"

Обратимся к свободной и независимой Украине, которая едва ли не каждую неделю доказывает нам, что майданная демократия - один большой фейк. А вот беспредел - вполне себе норма жизни. И вот такое отношение к журналистам - тоже.

Инцидент произошел на ж/д вокзале Ивано-Франковска. Журналиста Руслана Коцабу избили, облили зеленкой и забросали яйцами. Пострадавший уверен, что нападение совершила группа местных неонацистов. Свобода слова по-украински выглядит именно так.

Следующий инцидент не заставил себя долго ждать. Радикалы вполне комфортно чувствуют себя в центре Киева. Напомним, что этот город гостеприимно принял беглых активистов из Беларуси, некоторые из которых за подрыв общественных настроений получили вполне конкретные суммы.

Нападение на белорусов совершено прямо возле нашего посольства. Здесь по традиции проходят акции в поддержку суверенной Беларуси. В отношении мирных активистов применили слезоточивый газ да еще тумаков надавали. Беларусь, конечно, заявила протест, настаивая на том, чтобы инцидент был расследован, а все виновные понесли справедливое наказание.

Но с расследованиями у Киева не всегда гладко. Даже ООН призывал власти найти виновных в убийствах и нападениях на журналистов и активистов. Неугодных избивали, расстреливали - после очередной революции список жертв с каждым годом становится только шире. Но виновных не могут найти до сих пор. Системная безнаказанность, похоже, еще одна особенность демократичной пост-майданной Украины. Стоит ли удивляться, что оружие и боевики оттуда лезут к нам без конца.

Ультраправые, которые подконтрольны местным спецслужбам, стали надежным инструментов решения актуальных для власти проблем. Молодчиков регулярно натравливают на оппозиционных журналистов, на нелояльные телеканалы и даже просто на слишком деятельных политических активистов. По мнению политологов, смысл подобной стратегии в том, чтобы обеспечить властям тотальный политический контроль через внушение оппонентам страха.

"Честная" журналистика Запада

Перенесемся в США, где свободу слова тоже трактуют по-своему. Не нравятся высказывания - можно выбросить из прямого эфира, раздражает критика в социальных сетях - тоже не проблема забанить. Мешают жить сайты - ну, вы поняли алгоритм действий.

Вашингтон закрыл более трех десятков зарубежных сайтов. Причина - они распространяют дезинформацию. Их проверяли? Нет. Просто взяли и заблокировали. Демократы пошли еще дальше: ударили по FOX NEWS - крупнейшей новостной сети страны, которая поддерживает республиканцев. Популярный ведущий Такер Карлсон обвинил спецслужбы в слежке и давлении, а также в желании закрыть одну из самых популярных новостных передач по кабельному телевидению.

Проект даже установил мировой рекорд по аудитории среди программ кабельного телевидения данной тематики. А теперь внимание - лишь один факт, после которого все станет на свои места. Телеведущий для республиканцев фигура значимая. И, по данным некоторых источников, считается одним из возможных кандидатов в президенты от партии на выборах 2024 года. В общем, демократы играют на опережение.











"Если власти США пытаются заткнуть вам рот, значит, вы что-то делаете правильно", - это уже Ричард Медхёрст, сотрудник телеканала Press TV, который тоже заблокировали власти, не стесняется в выражениях. Его комментарий об американском империализме и нарушении свободы слова нужно слушать в оригинальном звучании.





Как-то осталась незамеченной еще одна информация из США. День независимости там отметили весьма специфично.

В перестрелках по всей стране погибли более 150 человек. Всего же в стране произошло более 400 нападений с огнестрельным оружием. Только в Нью-Йорке количество преступлений выросло на 40 %.

И ничего. Молчат бдительные стражи прав человека. Равно как и не замечают новые подробности в деле Джулиана Ассанжа. Один из ключевых свидетелей в интервью исландской газете признался в даче ложных показаний.

Гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон сообщил, что основатель WikiLeaks не просил его о хакерских взломах. По информации издания, из обвинительного акта против Ассанжа следует, что Тордарсон по поручению Ассанжа совершал хакерские атаки и взломы телефонов исландских политиков. Однако свидетель теперь заявляет, что получил файлы, о которых идет речь в судебных документах, от неизвестного источника, предложившего поделиться данными с Ассанжем. Сами файлы, якобы с записями разговоров парламентариев, Тордарсон не проверял и не знает, что в них.

Получается, что ключевой свидетель Ассанжа просто оговорил. И факты, на которых строилось обвинение, теперь рассыпаются. Но в ответ тишина. Напомним, что за публикацию компрометирующих власть документов, экс-журналист 7 лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция и он был помещен в тюрьму строго режима. В США Ассанжу грозит до 175 лет.

И напоследок - обещанный пример "честной журналистики". Как работает "Белсат", мы рассказывали неоднократно и, вероятно, расскажем еще не раз - с таким подходом к профессии поводы не иссякнут.

Телеканал "Белсат" рассказал о том, как силовики якобы издевались над одним таксистом. Он в деталях поведал про зверства: выжгли волосы горелкой, избивали, мучали. Интервью показали в эфире, собрали комментарии о "злачынствах режима". Как не впечатлиться? Вот только жуткий рассказ оказался выдумкой сотрудницы "Белсата", которая предложила таксисту за 100 евро начитать на диктофон этот лживый рассказ.

Европейская демократия за нужные посылы готова щедро платить, за ненужные - быстро наказывать. Например, в Чехии своего кресла лишился генпрокурор, который решил просто разобраться в истории со взрывами на военных складах и не обвинять голословно Россию. Такая же позиция была и у президента Милоша Земана. В итоге последнего попытались подвергнуть импичменту, а прокурор ушел сам, испытав, с его слов, вызывающее давление со стороны ряда членов правительства.

Как видите, всего за 1,5 месяца столько абсурда, что сложно вместить в эфир. Но даже присвоение Литвой офису Тихановской дипломатического статуса выглядит не как издевка над здравым смыслом, если помнить одну простую вещь: кредо Запада - не принципы, а интересы. А дипломатической неприкосновенностью в Европе уже давно обладают цинизм и двойные стандарты.





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