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"Пустая трата средств и времени" - МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси
13.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения Совета по правам человека ООН в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД в связи с принятием Советом по правам человека ООН резолюции по Беларуси, сообщает БЕЛТА.
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Решения Совета по правам человека ООН в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Об этом говорится в...
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