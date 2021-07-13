"Пустая трата средств и времени" - МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения Совета по правам человека ООН в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД в связи с принятием Советом по правам человека ООН резолюции по Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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