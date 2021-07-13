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Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге

13.07.2021 18:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге продолжались 5 часов 20 минут, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Встреча глав государств проходила в Константиновском дворце.

В начале переговоров Александр Лукашенко отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Тем не менее Президент уверен, что страны выдержат этот удар: "Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился".

Александр Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России. Он согласился с тем, что любые санкции - это возможности, в частности, в плане диверсификации экономики, импортозамещения.

Он также отметил необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. "Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. - Прим. БЕЛТА), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору. Это стало следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси. "Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, рассказал Президент, в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ. "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор", - отметил белорусский лидер.

В свою очередь Президент России подчеркнул, что Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике. Он обратил внимание, что, несмотря на внешние вызовы, санкции и пандемию, экономика Беларуси демонстрирует неплохие показатели. В частности, республика обслуживает все кредиты, более того, ее внешний долг сокращается. "В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер", - заявил российский лидер.

Ранее со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого" сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о нынешней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге продолжались 5 часов 20 минут. Встреча глав государств...
 
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