Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году

Источник материала: БелТА

Минск, 13 июля. /БЕЛТА - ТАСС/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сообщил журналистам во вторник Дмитрий Песков.

Сообщается, что президенты также договорились о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России.

Дмитрий Песков отметил, что главы государств на встрече обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам.

По словам пресс-секретаря, на встрече были подведены итоги дискуссий, ранее имевших место в рамках комиссий высокого уровня с участием российских и белорусских представителей и глав правительств двух стран. Президенты выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика.

Лидеры затрагивали и те вопросы, которые акцентировались в открытой для СМИ части, добавил Дмитрий Песков.-0-