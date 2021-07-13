В Санкт-Петербурге прошла встреча лидеров Беларуси и России

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Встреча лидеров Беларуси и России в Санкт-Петербурге. На повестке экономика, совместный ответ на агрессивные выпады западных "партнеров", безопасность в регионе и вопросы интеграции.

Об этой встрече президенты договорились еще 1 июля во время телефонного разговора, но за неполные две недели поводов для встречи только прибавилось. Как отметил Александр Лукашенко, факты индивидуального террора появляются фактически каждый день. В частности, был предотвращен теракт на объекте ВМФ России в Вилейке, а еще попытки убийства и запугивания журналистов и депутатов. Это не может остаться без ответа.

Плюс агрессивная политика Прибалтики и Польши, они уже обвиняют Минск и Москву в миграционном кризисе на своих же границах, прикрывая неспособность защитить собственных граждан. Неспокойно сегодня и на рубежах ОДКБ - совместной оборонительной организации.

О чем еще говорили и договорились лидеры, почему Дворец конгрессов в Стрельне - знаковое место для союзного диалога по безопасности? Это знает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Знаковое место для диалога о безопасности

Дворец в Стрельне. Знаковое место для союзных решений по безопасности. 4 года назад на встрече лидеров Беларуси и России здесь пришлось перекраивать повестку с сугубо экономики на комплексную защиту граждан. В питерском метро тогда произошел взрыв, дворец на 5 часов стал союзным штабом по антитеррору.

За 4 года методы массового запугивания изменились. За боевиками, почти не скрывая следы, встали иностранные государства и их спецслужбы. Государственный террор по факту стал лишь продолжением политики варварскими способами. Но об этом позже.







Белорусский борт номер один город тысячи туманов встречает уникально хорошей погодой. Президент шутит: "Надеюсь передохнуть от белорусской жары".

Утренняя прохлада обманчива, после полудня уже в Стрельне на встрече тет-а-тет два лидера обмениваются температурными рекордами.

Еще жарче в международной повестке. Маски сброшены. После провала мятежа и блицкрига на "белорусском фронте" Запад выбирает тактику экономического удушения и индивидуального террора.

Союзники давно держат тему на контроле. Отсюда совместные учения, новые тренировочные центры, особая защита инфраструктуры, плюс российский резерв силовиков на случай обострения. Но провокации и откровенный терроризм - это совершенно иной уровень. Запредельный для европейского права и практики.

Практика индивидуального террора

Речь о ночном нападении неизвестных (пока неизвестных) террористов на дом Олега Гайдукевича. Доверенное лицо Президента на выборах, лидер партии, депутат, замглавы парламентской комиссии по международным делам. На Западе лицемерная тишина, как будто свои пешки прикрывают. Три коктейля Молотова бросили в 3 часа ночи в дом, где в этот момент спали дети. К счастью, два запала не сработали, никто не пострадал, но преступники наследили и их найдут.

Это не первый случай. С арсеналами оружия и взрывчатки после серии взрывов и поджогов задержаны банды Олиневича, Автуховича и Сидоракина. Затем уже совместно в Москве и Минске взяли заговорщиков, которые планировали госпереворот и убийство Президента и его детей. Еще покушение на журналиста Григория Азаренка, признания украинских неонацистов, что именно они готовили боевиков. Плюс попытка теракта в Вилейке. Это объект Военно-морского флота России, и тут торчат даже не уши, а руки спецслужб стран НАТО.

"Соросята" как иностранная агентура внутри Союзного государства

Давить на Беларусь и Россию - себе дороже. Чем скорее это осознают на Западе, тем больше денег, времени и шансов сохранить устойчивость в Балтийских странах-сателлитах. Этот тезис Беларусь и Россия доказывают словом и делом уже два десятилетия. Пока же защита национальных интересов требует внутренней консолидации. Это первое. Второе - зачистка иностранной агентуры, работающей под прикрытием СМИ и грантоедских фондов. От ФБК в России до "соросят" в Беларуси.







Экономика. Здесь вопреки любым внешним накатам образцовая устойчивость. Полностью отыгран спад торговли за прошлые волны пандемии и закрытые границы. Стратегический грузопоток переведен в безопасные российские порты. Кооперация в промышленности на историческом максимуме с постсоветских времен.

Даже самая болевая финансовая сфера (здесь у Запада больше всего рычагов) демонстрирует тефлоновую надежность.

Ответные меры в диверсификации поставок и защите своего рынка. Россия, страны СНГ, большая Евразия, Персидский залив и Африка - самые премиальные сегодня регионы. Кто первым выйдет из пандемии, тот и столбит за собой эту географию. Еще и отсюда накат на Беларусь, слишком хорошо прошли ковидный отрезок. Санкциями нас притормаживают и выдавливают из конкурентной борьбы.

Примеров, как опереться на Евразию, чтобы не упустить развитие, много. Из свежего - банковский договор о соединении национальных платежных систем "Мир" и "Белкарт". Эти платежи уже не достать санкциям, они вне доллара и евро. Масштабнее в технологиях и производстве. Здесь интеграционные программы с Россией и новая экономика с Китаем в "Великом камне". Эти острова экономического роста определят географию экспорта на ближайшие 20-30 лет. Они тоже застрахованы от западной агрессии.

Большой политический диалог на высшем уровне в Стрельне сегодня, как и 4 года назад, продолжался более пяти часов. Форматы тет-а-тет, рабочего обеда и личного общения самые комфортные, чтобы найти развязки по всем вызовам: внутренним и внешним. Прошлая встреча в Константиновском дворце сняла все разногласия и определила контуры Союзного государства на 3 года вперед. Нынешняя, уверены эксперты, может стать еще продуктивнее. Пока западные страны мельчат и суетятся с санкциями, самое время обезопасить союзное пространство от Бреста и Калининграда до Владивостока на десятилетия вперед.





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