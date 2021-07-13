В. Мицкевич: Взаимодействие с Тегераном - одна из составляющих многовекторной политики Беларуси

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Свет клином не сошелся на инициаторах санкционного давления. Беларуси есть с кем выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Взаимодействие с Тегераном - одна из составляющих многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Сегодня в парламенте встречали делегацию из Ирана. Как отметили сами гости, когда некоторые страны стараются вмешиваться во внутренние дела Беларуси, мы должны еще больше взаимодействовать.

Задача - найти новые точки роста двусторонней торговли. Подробности у нашего корреспондента Антона Малюты.

Сотрудничество Беларуси и Ирана

На встрече в узком составе зампред Палаты представителей Валерий Мицкевич отметит, что наша страна всегда открыта для сотрудничества. Мы никогда не прибегаем к недобросовестным мерам, будь то санкции или ограничения, являемся надежным партнером. Иранцы ответят, что они это ценят. Значит, есть все предпосылки для того, чтобы искать, где еще можем прибавить в двусторонней торговле.

Двусторонняя торговля поставила рекорд в 2017 - итоговый показатель превысил 150 миллионов долларов. Дальше снижение, а в прошлом году еще вмешалась и пандемия. Сейчас важно вернуться к прежним цифрам и выйти на рост. Акцент на промышленность. Большой потенциал у машиностроения, наша техника уже используются в иранском сельском хозяйстве.

Рынки сейчас более чем насыщены, выигрывать на фоне конкурентов можно только с помощью новых технологий. Как рационально их внедрить в производственный процесс - здесь Беларусь может поделиться опытом. Иранская делегация планирует посетить Национальную академию наук, Минский технопарк и индустриальный парк "Великий камень". Дальше ждут белорусских парламентариев с ответным визитом.





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