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Лукашенко и Путин договорились о цене на газ и новом кредите
14.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне прежней – как и в текущем году, а Россия даст официальному Минску кредит.
Об этом договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин 13 июля на встрече в Санкт-Петербурге.
Встреча руководителей стран была четвертой по счету в 2021 году и длилась более пяти часов. «Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О какой сумме идет речь, стороны не сообщили.
По словам Пескова, Лукашенко и Путин согласовали вопросы сотрудничества в таможенном и налоговом регулировании, а также энергетике. Была согласована цена на российский газ – она останется прежней и не индексируется.
Песков обметил, что
Напомним, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь держит удар экономических санкций Запада благодаря России. Санкции он назвал «террором против белорусского народа» и
Фото РИА Новости
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Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне прежней – как и в текущем году, а Россия даст официальному Минску кредит.
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