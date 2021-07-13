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Лукашенко и Путин договорились о цене на газ и новом кредите

14.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне прежней – как и в текущем году, а Россия даст официальному Минску кредит.

Об этом договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин 13 июля на встрече в Санкт-Петербурге.

Встреча руководителей стран была четвертой по счету в 2021 году и длилась более пяти часов. «Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О какой сумме идет речь, стороны не сообщили.

По словам Пескова, Лукашенко и Путин согласовали вопросы сотрудничества в таможенном и налоговом регулировании, а также энергетике. Была согласована цена на российский газ – она останется прежней и не индексируется.

Песков обметил, что обсуждались меры про противодействию «попыткам Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси», а также российско-белорусское взаимодействие и строительство Союзного государства.

Напомним, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь держит удар экономических санкций Запада благодаря России. Санкции он назвал «террором против белорусского народа» и рассказал Путину об "индивидуальном терроре".

Фото РИА Новости

 
Теги: Минск
 
 
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Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне прежней – как и в текущем году, а Россия даст официальному Минску кредит.
 
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