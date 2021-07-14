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А. Лукашенко подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России
14.07.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Главное - безопасность государств, и этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение накануне высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге. О встрече лидеры договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч для обсуждения актуальных вопросов.
Индивидуальный террор - новый этап цветной революции
Беларусь в последнее время традиционно в центре геополитических процессов. Сегодня на повестке следующий этап так называемой цветной революции - индивидуальный террор и давление на тех, кто активно выступал за государство.
Это в том числе и результат активной работы различных некоммерческих иностранных структур на территории двух стран. Внешнее влияние - актуальный вопрос и для Беларуси, и для России. Историческая платформа и в политике, и в экономике - тот фундамент, который позволяет Беларуси и России развиваться даже в самых сложных условиях. Нынешний международный контекст только усиливает интеграцию с надежными партнерами.
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А. Лукашенко подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России
Главное - безопасность государств, и этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение накануне высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным....
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