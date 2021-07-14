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Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира
14.07.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Немецкая гражданская инициатива AnStifter присвоила Марии Колесниковой премию за борьбу с действующей властью Беларуси. Об этом
Учредитель организации AnStifter заявил, что Колесникову награждают «за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность».
Отмечается, что Мария Колесникова 12 лет жила в немецком городе Штутгарте, а в 2020 году переехала в Беларусь и стала координатором штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.
19 декабря состоится официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.
Напомним, 7 сентября 2020 года в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска
12 мая стало известно, что
На данный момент Мария Колесникова находится под стражей уже больше 10 месяцев.
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Немецкая гражданская инициатива AnStifter присвоила Марии Колесниковой премию за борьбу с действующей властью Беларуси.
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