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Марии Колесниковой присуждена Штутгартская премия мира

14.07.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Немецкая гражданская инициатива AnStifter присвоила Марии Колесниковой премию за борьбу с действующей властью Беларуси. Об этом сообщает DW.

Учредитель организации AnStifter заявил, что Колесникову награждают «за мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность».

Отмечается, что Мария Колесникова 12 лет жила в немецком городе Штутгарте, а в 2020 году переехала в Беларусь и стала координатором штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

19 декабря состоится официальная церемония награждения премией в размере 5000 евро. Штутгартская премия мира учреждена гражданской инициативой AnStifter за особые заслуги в достижении мира, справедливости и солидарности.

Напомним, 7 сентября 2020 года в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции, среди которых была и Мария Колесникова. Позднее оказалось, что силовики пытались вывезти их Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт и отказалась уезжать. Она была задержана.

12 мая стало известно, что завершилось расследование уголовного дела в отношении Марии и ей предъявлено окончательное обвинение по трем статьям. Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы.

На данный момент Мария Колесникова находится под стражей уже больше 10 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкая гражданская инициатива AnStifter присвоила Марии Колесниковой премию за борьбу с действующей властью Беларуси.
 
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