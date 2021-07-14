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Французы отмечают День взятия Бастилии
14.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Французы отмечают главный национальный праздник. Ежегодно с 1880 года 14 июля во Франции празднуют День взятия Бастилии. На Елисейских полях состоится традиционный военный парад. Участие примут около 5 тысяч человек и около 25 тысяч зрителей, имеющих санитарный пропуск. С национальным праздником французский народ
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Французы отмечают главный национальный праздник. Ежегодно с 1880 года 14 июля во Франции празднуют День взятия Бастилии. На Елисейских полях состоится традиционный...
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