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В Минске задержан правозащитник Сергей Сыс

14.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

У него дома также прошел обыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансового расследования КГК утром (в 8.15) пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В 9.50 обыск завершился. У него изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.

Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в "Фейсбуке".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org. У него дома также прошел обыск. Ранее...
 
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