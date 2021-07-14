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В Минске задержан правозащитник Сергей Сыс
14.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт
У него дома также прошел обыск.
Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансового расследования КГК утром (в 8.15) пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В 9.50 обыск завершился. У него изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.
Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в "Фейсбуке".
БелаПАН.
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Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org. У него дома также прошел обыск. Ранее...
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