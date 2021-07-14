Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

У него дома также прошел обыск.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента финансового расследования КГК утром (в 8.15) пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В 9.50 обыск завершился. У него изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.

Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в "Фейсбуке".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан правозащитник Сергей Сыс Минск, 14 июля. В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org. У него дома также прошел обыск. Ранее...

БелаПАН.