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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице
14.07.2021 15:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Ирака Бархаму Салиху в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в больнице города Эн-Насирия. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Мы разделяем с иракским народом горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших в результате этой трагедии, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице
"Мы разделяем с иракским народом горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами", - говорится в соболезновании.
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