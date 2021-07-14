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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами при пожаре в больнице

14.07.2021 15:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Ирака Бархаму Салиху в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в больнице города Эн-Насирия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы разделяем с иракским народом горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших в результате этой трагедии, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы разделяем с иракским народом горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами", - говорится в соболезновании.
 
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