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Литва просит Турцию сократить число авиарейсов в Минск
14.07.2021 15:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с просьбой сократить количество авиарейсов в белорусскую столицу. Об этом
В Анкаре состоялась встреча глав МИД Литвы и Турции, по итогам которой пресс-служба литовского ведомства написала о возможности сокращения авиасообщения между Стамбулом и Минском.
«Предположительно, около 20% пассажиров, прибывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», - сказал Ландсбергис.
Литовский министр подчеркнул, что Литве интересно содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией. В свою очередь глава турецкого внешнеполитического ведомства, как следует из сообщения, заявил о готовности Турции сотрудничать в этой сфере.
Уточняется, что в самое ближайшее время литовские эксперты посетят Стамбул для согласования совместных действий.
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с просьбой сократить количество авиарейсов в белорусскую...
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