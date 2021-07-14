Литва просит Турцию сократить число авиарейсов в Минск

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с просьбой сократить количество авиарейсов в белорусскую столицу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы.

В Анкаре состоялась встреча глав МИД Литвы и Турции, по итогам которой пресс-служба литовского ведомства написала о возможности сокращения авиасообщения между Стамбулом и Минском.

«Предположительно, около 20% пассажиров, прибывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», - сказал Ландсбергис.

Литовский министр подчеркнул, что Литве интересно содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией. В свою очередь глава турецкого внешнеполитического ведомства, как следует из сообщения, заявил о готовности Турции сотрудничать в этой сфере.

Уточняется, что в самое ближайшее время литовские эксперты посетят Стамбул для согласования совместных действий.

Ранее

В текущем году в Литве отмечается очень высокий уровень нелегальной миграции со стороны Беларуси. За 6 месяцев были задержаны более 1500 человек. В связи с этим литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в стране, приняли решение усилить охрану границы с Беларусью и начали строить заграждение на границе.

Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил , что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе.