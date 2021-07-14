Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина. Обсуждались самые различные вопросы, начиная от сотрудничества в экономике и финансовой сфере до транспорта и логистики, борьбы с пандемией и некоторых международных тем. В том числе правительствам двух стран поручено разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Об этом она заявила в комментарии МГТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

О "писаниях" в СМИ

"Для начала хочу отреагировать на разного рода "писания", которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президентов Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой, - сказала пресс-секретарь. - На этот счет замечу, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо Президента Беларуси в адрес Президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействие санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России".

"Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора Президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге", - добавила Наталья Эйсмонт.

По ее словам, во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков.

Экономика и финансы, противодействие санкциям

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь.

Обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Также в данном блоке - вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. "Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021-го. Окончательно она будет определена до конца нынешнего года", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что обсуждались и иные вопросы экономического взаимодействия.

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