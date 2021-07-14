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Итоги переговоров лидеров Беларуси и России

14.07.2021 20:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Общая безопасность, противостояние внешнему давлению и санкциям, развитие экономики и международная ситуация. Широкий спектр тем накануне обсудили лидеры Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что регулярные переговоры президентов - а за год это была уже четвертая встреча - позволяют подробно и без посредников говорить об общих вызовах и нюансах сотрудничества. Здесь явно не стоит искать тайные смыслы и конспирологию. Борьба за влияние в мире только усиливается. Коллективный Запад размахивает санкционной дубинкой не первый год. В этой связи именно интеграция и тесные кооперационные связи Минска и Москвы позволят сгладить негативные моменты, в том числе и последствия тактики экономического удушения и индивидуального террора, которые выбирает Запад после провала мятежа и блиц-крига в Беларуси.

Н. Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании встречи А. Лукашенко и В. Путина

Некоторые СМИ поспешили с выводами - якобы встреча президентов была срочной и в графике не значилась. На этот счет, а также об итогах питерских переговоров, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.

Обстоятельная пятичасовая встреча позволила лидерам Беларуси и России пройтись по всем вопросам, которые представляли взаимный интерес, в том числе по интеграционной тематике.

Беларусь - Россия: экономика, безопасность, противостояние давлению извне и санкциям

Экспертное сообщество отмечает готовность лидеров реагировать адекватно и согласованно на вызовы современной геополитики и угрозы извне.

Интенсивность встреч лидеров, по мнению аналитиков, объясняется в первую очередь тесным сотрудничеством стран. Наш большой и надежный партнер в экономике - так выразился Путин о Беларуси.

Несмотря на внешние вызовы, санкции и пандемию, белорусская экономика демонстрирует неплохие показатели. Восходящий тренд и в общей торговле.


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Теги: Минск
 
 
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Общая безопасность, противостояние внешнему давлению и санкциям, развитие экономики и международная ситуация. Широкий спектр тем накануне обсудили лидеры...
 
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