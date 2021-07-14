Источник материала: БT

Во Франции День взятия Бастилии отметили военным парадом. В шествии приняли участие около 5 тысяч человек. С национальным праздником французов поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в нынешнем году в обеих странах отмечают годовщины значимых событий двух мировых войн, которые уничтожили десятки миллионов человеческих судеб. Такие страницы истории нужно помнить, чтобы понять, какую высокую цену наши народы заплатили за независимость. Быть осторожными и рассудительными, стремясь за кем-то к изменениям, чтобы под этим флагом не потерять больше, чем приобрести - обратил внимание белорусский лидер.

Президент Беларуси поздравил французов с национальным праздником

Ваше государство играет особую роль в Европе и мире - делает неоценимый вклад в дело безопасности, развития гуманитарного сотрудничества и контактов между людьми. Мы благодарны обычным французам за их искренние сердца, помощь и светлые чувства к Беларуси. Многие белорусы воевали за Францию. Французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы наследники победителей, помним, ценим и гордимся этим", - говорится в поздравлении.





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