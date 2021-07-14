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Эйсмонт рассказала подробности встречи Лукашенко и Путина
15.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге 13 июля была не «экстренной и внеплановой», она была намечена в телефонном разговоре 1 июля.
Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии телеканалу «Мир», опубликованном в телеграм-канале «Пул Первого».
«И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России», - подчеркнула Эйсмонт.
Она заметила, что Путин сам предложил Лукашенко встретиться в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить план совместных действий в ситуации с санкционным давлением. По словам представительницы Лукашенко, правительствам было поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям.
О поддержке банков
«Снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», - назвала Эйсмонт предметы обсуждения в блоке экономических вопросов.
По ее словам, стороны
О налоговом маневре
По словам Эйсмонт, работа над союзными программами, взаимодействием по налоговому законодательству и таможенной сфере завершена.
Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси из-за него.
Поднимались вопросы безопасности и обороны, кибербезопасности, противодействия терроризму. По словам Эйсмонт, собеседники договорились о совместных действиях и поддержке. Финальные решения будут закреплены во время заседания госсовета СГ осенью.
О транспортном сообщении
На встрече обсуждался вопрос о дальнейшем возобновлении транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Говорили об увеличении количества рейсов и расширении географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие российские города.
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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге 13 июля была не «экстренной и внеплановой», она была намечена в телефонном разговоре 1 июля.
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