Эйсмонт рассказала подробности встречи Лукашенко и Путина

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге 13 июля была не «экстренной и внеплановой», она была намечена в телефонном разговоре 1 июля.

Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии телеканалу «Мир», опубликованном в телеграм-канале «Пул Первого».

«И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России», - подчеркнула Эйсмонт.

Она заметила, что Путин сам предложил Лукашенко встретиться в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить план совместных действий в ситуации с санкционным давлением. По словам представительницы Лукашенко, правительствам было поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям.

О поддержке банков

«Снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», - назвала Эйсмонт предметы обсуждения в блоке экономических вопросов.

По ее словам, стороны договорились о цене на природный газ в 2022 году – она будет не выше, чем в 2021-м. Окончательная стоимость будет определена до конца нынешнего года.

О налоговом маневре

По словам Эйсмонт, работа над союзными программами, взаимодействием по налоговому законодательству и таможенной сфере завершена.

Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси из-за него.

Поднимались вопросы безопасности и обороны, кибербезопасности, противодействия терроризму. По словам Эйсмонт, собеседники договорились о совместных действиях и поддержке. Финальные решения будут закреплены во время заседания госсовета СГ осенью.

О транспортном сообщении

На встрече обсуждался вопрос о дальнейшем возобновлении транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Говорили об увеличении количества рейсов и расширении географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие российские города.