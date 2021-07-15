|
ЕС предупредил белорусские власти о последствиях атаки на НКО
15.07.2021 09:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера силовики пришли с обысками к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО, некоторые правозащитники были задержаны. Евросоюз отреагировал на ситуацию, пригрозив Минску последствиями.
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано прокомментировал ситуацию с белорусскими правозащитными и общественными организациями.
«Режим Лукашенко боится всех независимых голосов и сейчас начал полномасштабную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав человека и свобод: у этого будут последствия», -
Напомним, вчера по всей Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера силовики пришли с обысками к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО, некоторые правозащитники были задержаны. Евросоюз отреагировал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)