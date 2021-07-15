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ЕС предупредил белорусские власти о последствиях атаки на НКО

15.07.2021 09:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера силовики пришли с обысками к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО, некоторые правозащитники были задержаны. Евросоюз отреагировал на ситуацию, пригрозив Минску последствиями.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано прокомментировал ситуацию с белорусскими правозащитными и общественными организациями.

«Режим Лукашенко боится всех независимых голосов и сейчас начал полномасштабную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав человека и свобод: у этого будут последствия», - написал Стано в своем Twitter.

Напомним, вчера по всей Беларуси прошли массовые обыски и облавы, силовики были в офисах и домах правозащитников и сотрудников общественных организаций. Обыскали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», БАЖ, Белорусский Хельсинский комитет, Союз белорусских писателей, Human Constanta, BEROC,  «Гендерные перспективы», «Имена», «Рух «За Свабоду», Партию БНФ, «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», «Третий сектор» и другие. Некоторые из правозащитников не выходят на связь.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера силовики пришли с обысками к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО, некоторые правозащитники были задержаны. Евросоюз отреагировал...
 
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