ЕС предупредил белорусские власти о последствиях атаки на НКО

Вчера силовики пришли с обысками к десяткам людей, имеющим отношение к разного рода НКО, НГО и НПО, некоторые правозащитники были задержаны. Евросоюз отреагировал на ситуацию, пригрозив Минску последствиями.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано прокомментировал ситуацию с белорусскими правозащитными и общественными организациями.

«Режим Лукашенко боится всех независимых голосов и сейчас начал полномасштабную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав человека и свобод: у этого будут последствия», - написал Стано в своем Twitter.