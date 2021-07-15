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Мезенцев: в вопросе интеграции Беларуси и РФ осталось согласовать энергетику и налоги
15.07.2021 09:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь и Россия согласовали практически 30 дорожных карт по интеграции, остались вопросы только в энергетике и в налоговой сфере. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев,
Мезенцев рассказал, что в рамках интеграции почти по 30 дорожным картам «достигнуты договоренности».
«Осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства», - сказал госсекретарь, добавив, что осталось «не так много по отношению к тому, что уже сделано».
Вчера пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Напомним, в июне посол РФ в Минске Евгений Лукьянов
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Беларусь и Россия согласовали практически 30 дорожных карт по интеграции, остались вопросы только в энергетике и в налоговой сфере.
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