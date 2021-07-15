Мезенцев: в вопросе интеграции Беларуси и РФ осталось согласовать энергетику и налоги

Беларусь и Россия согласовали практически 30 дорожных карт по интеграции, остались вопросы только в энергетике и в налоговой сфере. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает Sputnik.

Мезенцев рассказал, что в рамках интеграции почти по 30 дорожным картам «достигнуты договоренности».

«Осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства», - сказал госсекретарь, добавив, что осталось «не так много по отношению к тому, что уже сделано».

Вчера пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила , что работа над интеграционными программами по налоговому законодательству и таможенной сфере завершена.