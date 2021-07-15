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Мезенцев: в вопросе интеграции Беларуси и РФ осталось согласовать энергетику и налоги

15.07.2021 09:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия согласовали практически 30 дорожных карт по интеграции, остались вопросы только в энергетике и в налоговой сфере. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцевпередает Sputnik.

Мезенцев рассказал, что в рамках интеграции почти по 30 дорожным картам «достигнуты договоренности».

«Осталось обсудить ряд действительно очень важных вопросов в энергетической сфере, в сфере сближения подходов к практике налоговых служб, налогового законодательства», - сказал госсекретарь, добавив, что осталось «не так много по отношению к тому, что уже сделано».

Вчера пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что работа над интеграционными программами по налоговому законодательству и таможенной сфере завершена.

Напомним, в июне посол РФ в Минске Евгений Лукьянов говорил, что осталось согласовать только одну дорожную карту (по его словам, 27 из 28 уже согласованы), которая «связана с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами». Также Лукьянов отмечал, что программа, касающаяся налоговой политики, уже подписана.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия согласовали практически 30 дорожных карт по интеграции, остались вопросы только в энергетике и в налоговой сфере.
 
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