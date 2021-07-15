Сенатор: встреча Лукашенко и Путина - это свидетельство поддержки и движения в одном направлении

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге - это свидетельство поддержки и движения в одном направлении. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики Марина Ильина.

"Встреча лидеров двух государств - это важное событие. А в нынешней ситуации это и свидетельство поддержки и движения в одном направлении. Для меня ключевыми на встрече были четыре вопроса. Первый - сохранение цены на природный газ для Беларуси в 2022 году на уровне 2021 года, что позволит не повышать цены на товары и услуги за счет энергетической составляющей. Второй - формирование дополнительного кредитного пакета для Беларуси с учетом "налогового маневра", что обеспечит финансовыми ресурсами обслуживание внешнего государственного долга", - сказала сенатор.

Также она отметила договоренность насчет совместных мероприятий по преодолению санкций Евросоюза и США за счет диверсификации рынков сбыта и продукции, что обеспечит стабильное функционирование экономик двух стран и дальнейший экономический рост.

"Четвертый вопрос касается интеграции Беларуси и России, что связано с углублением функций Союзного государства. Встреча проходила более 5 часов, это свидетельствует о глубине и важности обсуждаемых на рабочей встрече вопросов. Все эти темы имеют большое значение как для Беларуси, так и для России", - подытожила Марина Ильина.-0-