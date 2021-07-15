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В Беларуси будут судить свидетеля по делу Тихановской за разглашение тайны следствия

15.07.2021 13:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело в отношении руководителя ОГП Николая Козлова направила в суд Генпрокуратура Беларуси. Как сообщает пресс-служба ведомства, Козлова обвиняют в разглашении данных предварительного следствия.

Козлов являлся доверенным лицом экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланы Тихановской.

«Орган уголовного преследования предупреждал К. о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», - говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры в четверг. 

Там пришли к выводу об «обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также правильности квалификации содеянного по ст.407 УК». 

Уголовное дело возбуждено в марте 2021 года. Экс-подполковника милиции Козлова несколько раз вызывали на допрос по «делу Координационного совета». Он постоянно отказывался давать подписку о неразглашении на допросах в Следственном комитете. А потом рассказывал, как проходили допросы.

Напомним, в апреле КГБ Беларуси включил Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

 
 
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Уголовное дело в отношении руководителя ОГП Николая Козлова направила в суд Генпрокуратура Беларуси.
 
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