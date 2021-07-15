Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с данным решением 1013 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, поощряются денежными премиями на сумму почти Br160 тыс.

В частности, денежными поощрениями с вручением нагрудного знака лауреата фонда отмечены 9 победителей международных научных турниров (троим из них оказана материальная помощь), премирован 1001 победитель республиканских предметных олимпиад и конкурсов.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.-0-