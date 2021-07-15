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Лукашенко назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии
15.07.2021 15:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в
Генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ и прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности с оставлением его в кадрах Министерства обороны.
На освободившуюся должность начальника Военной академии назначен генерал-майор Геннадий Лепешко, ранее занимавший пост первого заместителя начальника данного учреждения образования.
Соответствующие указы сегодня подписал глава государства.-0-
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Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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