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При введении ЧС в Беларуси станет возможна приостановка работы СМИ

15.07.2021 17:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, какие ограничения могут быть введены в стране при объявлении ЧС. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В новом законе определяется, что именно будет считаться беспорядками в случае введения режима чрезвычайной ситуации в стране:

  • попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти,
  • вооруженный мятеж,
  • массовые беспорядки,
  • межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности белорусов.

Александр Лукашенко уточнил возможные чрезвычайные меры и временные ограничения при ЧС. В список добавлены:

  • возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ,
  • особый порядок аккредитации журналистов,
  • ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Законом расширяется перечень силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. Добавляются военизированные организации:

  • силы и средства МЧС,
  • Следственного комитета,
  • Государственного комитета судебных экспертиз,
  • Департамента финансовых расследований.

Также расширяются задачи данных органов. Они теперь должны предупреждать и пресекать беспорядки, обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности.

Задачи Вооруженных Сил теперь указываются с учетом полученного практического опыта. В них входит:

  • борьба с терроризмом,
  • охрана общественной безопасности,
  • пресечение массовых беспорядков,
  • обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, какие...
 
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