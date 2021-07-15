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При введении ЧС в Беларуси станет возможна приостановка работы СМИ
15.07.2021 17:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, какие ограничения могут быть введены в стране при объявлении ЧС. Об этом
В новом законе определяется, что именно будет считаться беспорядками в случае введения режима чрезвычайной ситуации в стране:
Александр Лукашенко уточнил возможные чрезвычайные меры и временные ограничения при ЧС. В список добавлены:
Законом расширяется перечень силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. Добавляются военизированные организации:
Также расширяются задачи данных органов. Они теперь должны предупреждать и пресекать беспорядки, обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности.
Задачи Вооруженных Сил теперь указываются с учетом полученного практического опыта. В них входит:
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Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, какие...
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