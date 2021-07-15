При введении ЧС в Беларуси станет возможна приостановка работы СМИ

Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, какие ограничения могут быть введены в стране при объявлении ЧС. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В новом законе определяется, что именно будет считаться беспорядками в случае введения режима чрезвычайной ситуации в стране:

попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти,

вооруженный мятеж,

массовые беспорядки,

межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности белорусов.

Александр Лукашенко уточнил возможные чрезвычайные меры и временные ограничения при ЧС. В список добавлены:

возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ,

особый порядок аккредитации журналистов,

ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Законом расширяется перечень силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. Добавляются военизированные организации:

силы и средства МЧС,

Следственного комитета,

Государственного комитета судебных экспертиз,

Департамента финансовых расследований.

Также расширяются задачи данных органов. Они теперь должны предупреждать и пресекать беспорядки, обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности.

Задачи Вооруженных Сил теперь указываются с учетом полученного практического опыта. В них входит: