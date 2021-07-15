А. Лукашенко подписал поправки в законы по вопросам защиты Конституции и суверенитета

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Поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя утвердил сегодня наш Президент. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах", "О чрезвычайном и военном положениях", а также имплементация норм Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ направлен на совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайного и военного положения, в том числе с учетом правоприменительной практики, создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности.

Владимир Арчаков, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

В настоящее время практически все государства идут по пути оперативной корректировки законодательства для того, чтобы социальная конфликтность, возникшая во всем мире, не накрыла все человечество плитой, из-под которой никто и никогда не выберется. С учетом высокой общественной значимости тех мер, которые предпринимает государство в нынешний период для обеспечения общественной безопасности, законодатель посчитал необходимым более разъяснено, детально дать те нормы, которые касаются основания для введения чрезвычайного положения, ограничительных мер в условиях особого правового режима. Не должно быть никаких неясных двояких толкований. Для чего и чем вызваны изменения? Что именно меняется в законодательстве? Разъяснения в эфире "Панорамы" даст заместитель госсекретаря Совбеза Владимир Арчаков.





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