Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи со смертью бывшего Президента этой страны Мамнуна Хусейна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С большой скорбью в Беларуси узнали о смерти бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна - политика, который сделал значительный вклад в развитие Пакистана, а также в построение дружественных отношений между нашими странами", - говорится в соболезновании.

От имени народа Беларуси и себя лично Александр Лукашенко попросил передать соболезнования и слова поддержки родным и близким Мамнуна Хусейна.-0-