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Лукашенко открыл XXX "фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
15.07.2021 21:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
"Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска - всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем, "Славянский базар!" - заявил Президент.-0-
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"Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска - всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем...
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