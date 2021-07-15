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Лукашенко открыл XXX "фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

15.07.2021 21:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл сегодня XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска - всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем, "Славянский базар!" - заявил Президент.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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"Я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска - всей большой семье фестиваля - за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем...
 
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