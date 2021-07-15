Лукашенко: белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Со сцены "Славянского базара" белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно единство этих стран. "Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта", - добавил он.

Но, обратил внимание Александр Лукашенко, несмотря на все обстоятельства, со сцены Летнего амфитеатра в Витебске звучат три братских восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. А также язык международного общения. "Пожалуйста, разговаривайте на любом языке, мы никому не закрываем рот. Но основа - эти три прекрасных языка, - подчеркнул глава государства. - Мы, присутствующие здесь, и прежде всего белорусы, как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены, свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира".

/Будет дополнено/.-0-