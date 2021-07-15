Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Нити фестиваля "Славянский базар в Витебске" продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что приезжающие на фестиваль артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества. "И поэтому нити "Славянского базара" продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас - и не только пандемией и гибридными войнами", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в то время, как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей.

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