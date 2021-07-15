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Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
15.07.2021 21:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал одним из символов становления независимой Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.
"Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли "Славянский базар". И вопреки всем трудностям праздник жил", - отметил Александр Лукашенко.
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"Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли "Славянский базар". И...
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