ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Славянский базар удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов - Лукашенко

15.07.2021 21:23 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Славянский базар в Витебске" удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована "Славянскому базару". Три десятилетия назад мы начали путь "через искусство к миру и взаимопониманию", и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, когда на карте мира появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил "Славянский базар". "Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by