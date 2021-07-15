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Гайдукевич: внешнее финансирование околополитических процессов в Беларуси необходимо ликвидировать
15.07.2021 22:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнее финансирование околополитических процессов в Беларуси необходимо ликвидировать. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
"Я хочу, чтобы все, что связано с любым финансированием около политики (не только политики), умерло в стране, чтобы этого не было. Ни копейки, ни цента", - подчеркнул Олег Гайдукевич.
По его словам, внешнее финансирование политических процессов разрушает государство. Некоторое время это может быть незаметно или создавать эффект плюрализма мнений, но в ключевые моменты истории это удар по стране. "Больше мы этого позволять не должны: плодить негодяев, которые десятилетиями нигде не работают, живут за счет этого и отстаивают не Беларусь, они отстаивают тех, кто их финансирует", - убежден депутат.-0-
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"Я хочу, чтобы все, что связано с любым финансированием около политики (не только политики), умерло в стране, чтобы этого не было. Ни копейки, ни цента", - подчеркнул...
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