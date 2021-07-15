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Скончался бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн
15.07.2021 22:49 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Накануне ушел из жизни бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он руководил страной с 2013 по 2018 годы и приложил немало усилий для развития контактов между Беларусью и Пакистаном. Как раз в этот период отношения между Исламабадом и Минском стали особенно дружественными и быстро развивались с опорой на взаимовыгодное сотрудничество.
Соболезнования президенту и народу Пакистана выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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Накануне ушел из жизни бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он руководил страной с 2013 по 2018 годы и приложил немало усилий для развития контактов между...
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