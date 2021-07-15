Скончался бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн

Источник материала: БT

Накануне ушел из жизни бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он руководил страной с 2013 по 2018 годы и приложил немало усилий для развития контактов между Беларусью и Пакистаном. Как раз в этот период отношения между Исламабадом и Минском стали особенно дружественными и быстро развивались с опорой на взаимовыгодное сотрудничество.

Соболезнования президенту и народу Пакистана выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.





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