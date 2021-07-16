Опубликован проект обновленной Конституции Беларуси

Итоговые правки в Конституцию Беларуси, внесенные конституционной комиссией, опубликованы на сайте учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС), создателем которого является Юрий Воскресенский.

В телеграм-канале Воскресенского отмечается , что в документе приведены итоговые предложения конституционной комиссии, а дальше над проектном новой Конституции будут работать «компетентные государственные органы во главе с президентом Лукашенко».

Согласно предложениям конституионной комиссии, президентом Беларуси может быть избран гражданин республики по рождению, «не моложе 40 лет (Прим. - сейчас - не моложе 35 лет) … постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 лет (Прим. - сейчас – 10 лет) непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство … на территории иностранного государства».

При этом запрещается занимать президентский пост более двух сроков.

А также конституционная комиссия предлагает:

В перечне полномочий президента президента прописать, что он с предварительного согласия обеих палат назначает на должность и освобождает от нее премьер-министра.

По предложениям премьер-министра президент будет определять структуру правительства и при наличии предварительного согласия верхней палаты парламента назначать ряд должностных лиц.

При трехкратном отказе президента в назначении премьер-министра полномочия обеих палат парламента могут быть прекращены.

Запретить президенту отменять акты правительства и издавать декреты.

Срок полномочий парламента увеличить с 4 до 5 лет.

В обновленном документе прописать, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления.

ВНС сможет решать вопрос о легитимности выборов президента и определять стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению.

На уровне Конституции запретить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также предусмотреть единый день голосования.

Напомним, Александр Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов. 15 марта начала работать конституционная комиссия, которая была сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

Ранее сообщалось , что комиссия предлагала ограничить законодательную функцию президента в сфере издания им декретов, имеющих силу закона.