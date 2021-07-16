Поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя утвердил А. Лукашенко

Источник материала: БT

Поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя утвердил накануне наш Президент. Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах", "О чрезвычайном и военном положениях", а также имплементация норм Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". Основанием для его введения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Конкретизированы и некоторые формулировки, например, ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения. Сейчас же к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, которые сопровождаются насильственными действиями, создают непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Новым законом также уточняется перечень возможных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в прошлом году.

Владимир Арчаков - заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

Сейчас нет основания для введения чрезвычайного и тем более военного положения. Но я бы сказал о трех существенных нюансах: 1. Не надо представлять чрезвычайное положение, как некую злобную в тайне придуманную репрессивную машину, которая должна всех угнетать. Совсем наоборот. Государство берет на себя обязательство путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность обществу. 2. Существуют люди, которые заинтересованы в этой чрезвычайщине. Санкции ввели - это победа, авиасообщение ограничили - победа? Экспорт положили - победа. Ну и куда мы с такими победителями зайдем? 3. Государство должно обеспечивать готовность и к чрезвычайному, и к военному положению. Потом ведь нас люди спросят, как вы безопасность эту обеспечиваете?

Также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. Это позволит максимально эффективно и на законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований и комитета судэкспертиз. Их задачи дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка.





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