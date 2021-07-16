Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки

Источник материала: БT

Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсудили Беларусь и Россия. Накануне в нашу страну прибыла делегация во главе с замминистра обороны Российской Федерации. Они провели изучение районов проведения совместных стратегических учений "Запад - 2021". Маневры запланированы с 10 по 16 сентября. Местом событий станут как белорусские, так и российские полигоны. Учения направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства.





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