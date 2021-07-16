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Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки

16.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсудили Беларусь и Россия. Накануне в нашу страну прибыла делегация во главе с замминистра обороны Российской Федерации. Они провели изучение районов проведения совместных стратегических учений "Запад - 2021". Маневры запланированы с 10 по 16 сентября. Местом событий станут как белорусские, так и российские полигоны. Учения направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства. 


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Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсудили Беларусь и Россия. Накануне в нашу страну прибыла делегация во главе с замминистра обороны Российской...
 
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