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Беларусь и Россия обсудили военное сотрудничество в сфере боевой подготовки
16.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсудили Беларусь и Россия. Накануне в нашу страну прибыла делегация во главе с замминистра обороны Российской Федерации. Они провели изучение районов проведения совместных стратегических учений "Запад - 2021". Маневры запланированы с 10 по 16 сентября. Местом событий станут как белорусские, так и российские полигоны. Учения направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства.
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Военное сотрудничество в сфере боевой подготовки обсудили Беларусь и Россия. Накануне в нашу страну прибыла делегация во главе с замминистра обороны Российской...
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