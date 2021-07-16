Источник материала: БT

Фестиваль искусств в Витебске официально открыт. Один из самых масштабных open air_ Европы в этом году отмечает юбилей - 30 лет!

Многое случалось в нашей истории за время существования фестиваля, но позывные "Славянского базара" звучали несмотря ни на что. Этот год не стал исключением. Потому что встреча на гостеприимной витебской земле сокровенна. Среди гостей и Президент.

Быть на церемонии открытия - многолетняя традиция Александра Лукашенко. Со сцены звучат три братских языка - белорусский, русский, украинский. Глава государства убежден - эти языки будут слышны здесь всегда, потому что принадлежат они народам. О ярких моментах праздника - Вероника Бута.

Лето. Музыка. Витебск. За этой атмосферой гости не только со всей Беларуси, но и со всего мира приезжают в город на Двине уже на протяжении трех десятилетий.

На все руки мастера

Излюбленное место гостей - импровизированный город ремесленников - собрал в этом году более двух сотен мастеров-умельцев из Беларуси, Украины, России и даже Индии. Для некоторых настоящий тур по нашей стране - в Витебск прямиком из Александрии, которая собирала друзей в минувшие выходные.

Здесь берегут традиции. Здесь не позволяют забыть историю.

"Славянский базар" объединяет

За эти годы "Славянский базар" стал одним из символов становления независимого государства. Фестиваль по праву считают колыбелью белорусской самобытности.

Фестиваль в этом году особенный. Позывные "Славянского базара" звучат вот уже как 30 лет! Несмотря на попытки одних его не замечать, других и вовсе умалять значение, "Славянский базар" жив и полон сил и решимости покорить очередной свой юбилей!







Секрет успеха фестиваля в том, что здесь, на витебской земле, говорят на одном языке - языке дружбы, искусства и творчества. О славянском единстве и белорусском миролюбии с большой сцены еще раз напомнит Президент. Александр Лукашенко традиционно разделил большой славянский праздник. Искусство (как и спорт) должно быть вне политики. Правда, все чаще в мире об этом забывают.

Новая звезда на фестивальной аллее

Среди частых гостей праздника и один из настоящих друзей фестиваля - Николай Басков. Этот "Славянский базар" для него особенный. В юбилейный год на фестивальной аллее загорелась его долгожданная звезда.

"Славянский базар" официально открыт

В афишу фестиваля пришлось внести правки. Сыграло свое и пандемия, да и некоторые артисты поддались провокациям в соцсетях. Но искусство одержало верх! Как и все эти десятилетия, витебская сцена по-прежнему радует своих зрителей россыпью звезд. Только на официальном старте форума хиты спели почти семь десятков артистов. Гости в представлении не нуждаются.

Всего же на "Славянский базар" приехали, даже несмотря на сложную логистику, порядка пяти тысяч артистов из трех десятков стран - России, СНГ, Европы, и даже Африки.

Лето. Музыка. Витебск

Под эти аккорды здесь все только начинается! Позывные фестиваля в этом году звучат до воскресенья. Дальше начнется новая страничка фестивальной подготовки. "Славянский базар" - одна из белорусских жемчужин, которую удается сохранять вот уже три десятилетия.





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