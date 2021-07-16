Лукашенко направил соболезнование народу Германии в связи с катастрофическим наводнением

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли это трагическое известие. "В это тяжелое время от имени белорусского народа и себя лично выражаю слова солидарности, искреннего сострадания и поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.-0-