|
Лукашенко направил соболезнование народу Германии в связи с катастрофическим наводнением
16.07.2021 16:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофического наводнения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли это трагическое известие. "В это тяжелое время от имени белорусского народа и себя лично выражаю слова солидарности, искреннего сострадания и поддержки родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Федеративной Республики Германия в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)