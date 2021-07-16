СК заявил о причастности ряда НГО и СМИ к "теневому движению финансовых средств"

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 июля. Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с протестной деятельностью, в том числе в отношении членов лишенного регистрации объединения "Весна", сообщает телеграм-канал СК со ссылкой на начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимира Шишко.

"В ходе расследования указанных уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси, — заявил он. — Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое".

По словам Шишко, для дополнительной проверки информации о причастности к этим действиям представителей НГО "14—15 июля проведены обыски по местам жительства данных граждан и расположения офисов их организаций".

"В ходе дальнейшего расследования уголовных дел изъятые в ходе обысков предметы, документы и информация будут осмотрены и проанализированы, по результатам чего будет дана соответствующая правовая оценка, — отметил представитель СК. — Уже сейчас можно сказать, что имевшаяся первоначально информация о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности нашла свое подтверждение".

В СК также сообщили о продолжении расследования уголовного дела в отношении журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. В ведомстве утверждают: установлено, что Александров "занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков". Следствие, как сообщается, установило "не менее 700 фактов такой оплаты".

Как утверждается, следствие получило доказательства того, что "преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Речь идет о вреде национальным интересам страны "в политической сфере — в виде устойчивого развития демократического, правового, социально ответственного государства; обеспечения эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества, позиционирования Беларуси за рубежом в качестве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, донора международной и региональной безопасности; в информационной сфере — в виде реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации; в социальной сфере — в виде обеспечения общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижения уровня преступности и криминализации общества".

Кроме того, в СК заявили об установлении сумм начисленных гонораров "гражданину Беларуси Валентину Жданко как сотруднику компании Radio Free Europe за его журналистскую деятельность в период с 2017 по 2020 год — они варьировались от 2 тыс. до 23 тыс. долларов, суммарно за указанный период ему было начислено более 230 тыс. долларов".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК заявил о причастности ряда НГО и СМИ к "теневому движению финансовых средств" Минск, 16 июля. Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с протестной деятельностью, в том числе в отношении членов...

Захар Щербаков, БелаПАН.