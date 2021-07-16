Беларуси во многом еще предстоит открыть Колумбию для двусторонних отношений - Савиных

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси во многом еще предстоит открыть Колумбию для двусторонних отношений, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей состоялась встреча с заместителем председателя Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом Навасом.

"Во многом Колумбия - это страна, которую нам еще предстоит открыть для двусторонних отношений. Тем не менее уже есть диалог на уровне министерств иностранных дел. Мы видим очевидные перспективы в сфере высшего образования. Нам необходимо ускорить подписание соглашений о признании дипломов, и я убежден, что Беларусь может стать местом, где колумбийские студенты будут получать высшее образование по достаточно большому кругу специальностей", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, есть перспективы в развитии сектора информационных технологий и реализации различных проектов, а также в сфере оказания услуг для Колумбии, особенно в области геологоразведки. "Если говорить о торговле товарами, то, вне всякого сомнения, есть определенные сегменты, которые представляют интерес двусторонних отношений, - это поставки БЕЛАЗов прежде всего, карьерных самосвалов на рудные предприятия Колумбии, а также медицинского оборудования белорусского производства, которое имеет высокий уровень качества и зарекомендовало себя по цене", - отметил парламентарий.

На повестке дня вопрос разработки дорожной карты мероприятий по продвижению белорусско-колумбийского сотрудничества. "Любое сотрудничество лучше осуществлять на плановой основе. Дорожная карта предполагает прежде всего понимание последовательности шагов, которые мы должны реализовать. Сегодня тоже об этом шла речь. Как представляется, лучше начинать с подписания соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, которое задаст определенные рамки. Далее лучше выходить на определенные структуры, которые будут помогать развивать различные направления. В этом плане мы вполне перспективным видим создание Совета делового сотрудничества при торгово-промышленных палатах, обмен делегациями, совместное участие в выставках. Фактически я уже в определенной степени называю пункты вот этой дорожной карты, которая в ближайшее время будет подготовлена и по которой мы будем реализовывать и развивать свои отношения", - добавил Андрей Савиных.-0-