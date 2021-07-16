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Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с жертвами от разрушительных последствий паводков

16.07.2021 19:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных последствий паводков в южной части страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что эта новость огромной скорбью откликнулась в белорусском обществе.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова поддержки пострадавшим, а также желаю всем жителям Бельгии скорого возвращения к нормальному образу жизни", - отметил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова поддержки пострадавшим, а также желаю всем...
 
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