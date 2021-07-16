|
Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с жертвами от разрушительных последствий паводков
16.07.2021 19:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных
Глава государства отметил, что эта новость огромной скорбью откликнулась в белорусском обществе.
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова поддержки пострадавшим, а также желаю всем жителям Бельгии скорого возвращения к нормальному образу жизни", - отметил белорусский лидер.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с жертвами от разрушительных последствий паводков
"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаю слова поддержки пострадавшим, а также желаю всем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)