Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшних непростых условиях нашей стране необходимы такие надежные партнеры, как Россия, чтобы эффективно противостоять внешнему давлению и санкциям со стороны стран Запада, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

"Как можно видеть, запланированная еще в начале месяца встреча президентов России и Беларуси прошла плодотворно и в дружественном ключе. Главы двух стран обсудили множество общих тем - от цен на газ до интеграции. Важность встречи подчеркивает тот факт, что переговоры президентов длились более пяти часов. Экономике традиционно было уделено большое внимание. Обе наши страны испытывают сильнейшее санкционное давление. Но мы не просто выдержим, а будем развиваться, - уверен сенатор. - В немалой степени это обусловлено сильными двусторонними экономическими связями, растущим товарооборотом между нашими странами. Недаром Президент России Владимир Путин отметил, что Беларусь остается для России "большим и надежным партнером в сфере экономики". Даже в неблагоприятных условиях экономика Беларуси демонстрирует неплохие показатели".

По словам Феликса Яшкова, на фоне санкционного давления на Беларусь и неприкрытого экономического прессинга является актуальным сохранение связей с Россией, которая оказывает нашей стране серьезную поддержку. Свидетельство этому - договоренность об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, а также договоренность по ценам на газ для нашей страны на 2022 год.

"В свете последних событий как никогда актуальны вопросы безопасности наших государств. В Беларуси противники власти перешли к индивидуальному террору, в России оппоненты Кремля зачастую также не стесняются в выборе методов борьбы с действующей властью. И здесь очень важны совместные действия и взаимопомощь. В сегодняшних непростых условиях нашей стране необходимы не только силы и средства, но и надежные партнеры в лице России, чтобы эффективно противостоять внешнему давлению и санкциям со стороны стран Запада. Регулярные переговоры позволяют предусмотреть и, что немаловажно, минимизировать последствия внешних угроз и вызовов", - резюмировал сенатор.-0-