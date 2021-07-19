Новые для Беларуси вызовы требуют продуманных многоплановых ответов на перспективу - Макей

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые для Беларуси вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - подчеркнул Владимир Макей.

Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться. "Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил глава МИД.-0-