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Лукашенко даст интервью телеканалу Sky News Arabia

19.07.2021 10:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко даст сегодня интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Телеканал Sky News Arabia - арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и на Северную Африку. Телеканал транслируется 50 миллионам домохозяйств через спутниковые и кабельные провайдеры, через Интернет и мобильные приложения. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной медиа-зоне Абу-Даби.

В качестве интервьюера выступит главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском государственном телевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Телеканал Sky News Arabia - арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и на Северную Африку. В качестве...
 
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