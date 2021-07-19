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Совбез: будут приниматься все меры, чтобы не допустить режим ЧП в стране

19.07.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет безопасности Беларуси не видит оснований для введения режима ЧП в стране и обещает принимать все меры, чтобы не допустить этого, заявил в эфире ОНТ заместитель госсекретаря Совбеза республики Александр Рахманов.

«У нас нет никаких оснований для того чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же и в Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков», - прокомментировал Рахманов изменения в законе о защите суверенитета, которые Александр Лукашенко подписал на прошлой неделе.

Замгоссекретаря отметил, что в законе уточнено понятие «беспорядки» и только при данных обстоятельствах может идти речь о введении режима ЧП. «Таких обстоятельств у нас сейчас нету и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили», - продолжил Александр Рахманов.

По его словам, режим ЧП - это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию. «Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», - заверил Рахманов.

Он отметил, что, согласно закону, при введении в стране режима ЧП есть некоторые ограничения для людей - «возможный запрет деятельности каких-то предприятий, приостановление деятельности тех или иных учреждений, иной оборот товаров или продуктов», а это и настораживает народ.

Александр Рахманов говорит, что несмотря на широкий список ограничений не все они могут быть введены. Действовать будут те, «которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе».

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», в котором определил, что считает «беспорядком» и какие ограничения могут быть введены в стране при объявлении ЧС.

 
 
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Совет безопасности Беларуси не видит оснований для введения режима ЧП в стране и обещает принимать все меры, чтобы не допустить этого, 
 
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