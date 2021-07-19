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Тихановская надеется на помощь Байдена и хочет диалога с Россией
19.07.2021 13:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что надеется администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.
Об этом она заявила в интервью журналу
Тихановская напомнила, что Беларусь и Россия всегда были в тесных отношениях, а белорусская оппозиция «не ищет врагов». Сама лидер оппозиции сказала, что хочет диалога с Россией, но не уверена, что встретиться с Путиным.
Она также заявила, что не готова участвовать в президентских выборах в Беларуси. По ее мнению, в первую очередь нужен «хороший менеджер», а сама она может быть «моральным авторитетом».
Политик сказала, что надеется на план Маршалла для Беларуси – по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны.
Тихановская считает, что необходимо международное расследование и честный суд над теми, «кто совершил преступления в отношении белорусов и введение новый санкций против тех, кто уничтожает страну».
В эти дни экс-кандидат в президенты находится в США с визитом. В воскресенье она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что надеется администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в...
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