Тихановская надеется на помощь Байдена и хочет диалога с Россией

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что надеется администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.

Об этом она заявила в интервью журналу National Interest .

Тихановская напомнила, что Беларусь и Россия всегда были в тесных отношениях, а белорусская оппозиция «не ищет врагов». Сама лидер оппозиции сказала, что хочет диалога с Россией, но не уверена, что встретиться с Путиным.

Она также заявила, что не готова участвовать в президентских выборах в Беларуси. По ее мнению, в первую очередь нужен «хороший менеджер», а сама она может быть «моральным авторитетом».

Политик сказала, что надеется на план Маршалла для Беларуси – по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны.

Тихановская считает, что необходимо международное расследование и честный суд над теми, «кто совершил преступления в отношении белорусов и введение новый санкций против тех, кто уничтожает страну».

В эти дни экс-кандидат в президенты находится в США с визитом. В воскресенье она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

Светлана Тихановская - одна из оппонентов Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года, Она подала документы после того, как ее муж Сергей Тихановский, который планировал участвовать в выборах, был задержан . Светлана была вынуждена уехать из страны под давлением властей и находится в Литве.

По данным ЦИК, на выборах в Беларуси Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Большое количество избирателей не согласны с результатами выборов: в ходе кампании и голосования было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются в стране уже больше года.

© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld