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Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани
19.07.2021 14:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси
"Творчество мастера останется в отечественной культуре настоящим примером высокого профессионализма, ориентиром для многих поколений белорусских композиторов. В наших сердцах навсегда сохранится светлая память об Андрее Юрьевиче, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению искусству и Родине", - говорится в соболезновании.-0-
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"В наших сердцах навсегда сохранится светлая память об Андрее Юрьевиче, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению искусству и Родине", - говорится в...
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