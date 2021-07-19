Президент Беларуси во Дворце Независимости дал интервью телеканалу Sky News Arabia

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Общение со съемочной группой проходило во Дворце Независимости.

Sky News Arabia - это арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку.



Телеканал транслируется 50 миллионам домохозяйств через спутниковые и кабельные провайдеры, через Интернет и мобильные приложения. Штаб-квартира расположена в свободной медиазоне Абу-Даби. В качестве интервьюера выступает главный редактор новостей канала - Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском гостелевидении, на каналах Al Jazeera, France 24, освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди.



Интервью с Александром Лукашенко длилось около часа. За это время обсудили международную повестку, ситуацию с экстренной посадкой самолета, возможный диалог с Западом, санкции и их влияние на экономику. Также один из вопросов - ситуация с мигрантами. Спросили главу государства и о представительстве Беларуси на будущей Генассамблее ООН.

